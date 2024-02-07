Крылова (Тихонова) Людмила Юрьевна
Место рожденияБольшая Выла, Россия
Дата рождения24.04.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1969
Отец: Тихонов Юрий Петрович
Мать: Тихонова Зоя Ивановна
Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
09.03.1991
Дочь: Алексеева Марина Леонидовна
Отец ребёнка: Крылов Леонид
Большая Выла
Рождение ребёнка
09.08.2001
Дочь: Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Крылов Леонид
Большая Выла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Крылов Леонид
Большая Выла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крылов Леонид