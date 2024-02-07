Крылова (Тихонова) Людмила Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова (Тихонова) Людмила Юрьевна

Место рождения

Большая Выла, Россия

Дата рождения

24.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1969

Отец: Тихонов Юрий Петрович

Мать: Тихонова Зоя Ивановна

Большая Выла, Россия
Рождение ребёнка
09.03.1991

Дочь: Алексеева Марина Леонидовна

Отец ребёнка: Крылов Леонид

Большая Выла
Рождение ребёнка
09.08.2001

Дочь: Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Крылов Леонид

Большая Выла
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Крылов Леонид

Большая Выла
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Леонид

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