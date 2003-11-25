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(Соколова) Татьяна Алексеевна
(Соколова) Татьяна Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.11.2003
Пол
Женский
Отец
Воробьев (соколов) Алексей Владимирович
1974 г.р.
Мать
Соколова (Кураева) Ирина
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.2003
Отец:
Воробьев (соколов) Алексей Владимирович
Мать:
Соколова Ирина
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