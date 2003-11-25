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(Соколова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.2003

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.2003

Отец: Воробьев (соколов) Алексей Владимирович

Мать: Соколова Ирина

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