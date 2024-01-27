Кожин Алексей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Кожин Семен Иосифович
Мать: Кожина Ольга Исидоровна
Рождение ребёнка
21.03.1930
Рождение ребёнка
18.10.1933
Рождение ребёнка
02.10.1936
Рождение ребёнка
02.12.1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожина Анна Егоровна
Смерть
?.09.1941