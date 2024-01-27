Кожин Алексей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожин Алексей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Кожин Семен Иосифович

Мать: Кожина Ольга Исидоровна

Рождение ребёнка
21.03.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
18.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
02.10.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
02.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожина Анна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина Анна Егоровна

Смерть
?.09.1941
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