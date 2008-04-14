Никитина Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.2008

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.2008

Отец: Никитин Николай Сергеевич

Мать: Никитина Юлия

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