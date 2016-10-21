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Шалак Наталья Александровна
Шалак Наталья Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.10.2016
Пол
Женский
Отец
Шалак Александр Сергеевич
1986 г.р.
Мать
Шалак (Гонина) Зинаида Александровна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.2016
Отец:
Шалак Александр Сергеевич
Мать:
Шалак Зинаида Александровна
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