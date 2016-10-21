Шалак Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШалак Наталья Александровна

Шалак Наталья Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.2016

Отец: Шалак Александр Сергеевич

Мать: Шалак Зинаида Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close