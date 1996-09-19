Мавлютова Сажида Сарвартдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавлютова Сажида Сарвартдиновна

Мавлютова Сажида Сарвартдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1912

Дата смерти

19.09.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1912

Отец: Сарвартдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новые Турбаслы, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
19.09.1996
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
г.Аша ул.Аксаковская,52
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close