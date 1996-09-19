Мавлютова Сажида Сарвартдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1912
Дата смерти19.09.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1912
Отец: Сарвартдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новые Турбаслы, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
19.09.1996
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
г.Аша ул.Аксаковская,52