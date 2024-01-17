Грищенко Анатолий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищенко Анатолий Антонович

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Место рождения

деревня Вьюны

Дата рождения

06.02.1952

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1952

Отец: Грищенко Антон

Мать: Грищенко Ульяна

деревня Вьюны
Рождение ребёнка
23.11.1979

Сын: Грищенко Вадим Анатольевич

Мать ребёнка: Грищенко Лидия Александровна

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грищенко Лидия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грищенко Лидия Александровна

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