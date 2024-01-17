Грищенко Анатолий Антонович
Место рождениядеревня Вьюны
Дата рождения06.02.1952
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1952
Отец: Грищенко Антон
Мать: Грищенко Ульяна
деревня Вьюны
Рождение ребёнка
23.11.1979
Сын: Грищенко Вадим Анатольевич
Мать ребёнка: Грищенко Лидия Александровна
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грищенко Лидия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно