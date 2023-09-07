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Самятина Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1939

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1961

Дочь: Алабугина Нина Викторовна

Отец ребёнка: Самятин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самятин Евгений Виктрович

Отец ребёнка: Самятин Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева Марина Викторовна

Отец ребёнка: Самятин Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самятин Виктор Михайлович

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