Самятина Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1961
Дочь: Алабугина Нина Викторовна
Отец ребёнка: Самятин Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самятин Евгений Виктрович
Отец ребёнка: Самятин Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусева Марина Викторовна
Отец ребёнка: Самятин Виктор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно