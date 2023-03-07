Бухарцова Авдотья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Катерина Евсеева
Отец ребёнка: Бухарцов Евсевий (Евстигней) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Бухарцов Евсевий (Евстигней) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Аксинья Евсеева
Отец ребёнка: Бухарцов Евсевий (Евстигней) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Василиса Евсеева
Отец ребёнка: Бухарцов Евсевий (Евстигней) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Бухарцов Евсевий (Евстигней) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Бухарцов Евсевий (Евстигней) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762