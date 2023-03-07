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Бухарцова Авдотья Васильева

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Место рождения

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Катерина Евсеева

Отец ребёнка: Бухарцов Евсевий (Евстигней) Иванов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Бухарцов Зиновий Евсеев

Отец ребёнка: Бухарцов Евсевий (Евстигней) Иванов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Аксинья Евсеева

Отец ребёнка: Бухарцов Евсевий (Евстигней) Иванов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Василиса Евсеева

Отец ребёнка: Бухарцов Евсевий (Евстигней) Иванов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Бухарцов Савелий Евсеев

Отец ребёнка: Бухарцов Евсевий (Евстигней) Иванов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Бухарцов Савин Евсеев

Отец ребёнка: Бухарцов Евсевий (Евстигней) Иванов

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Евсевий (Евстигней) Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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