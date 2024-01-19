Лукьянова (Капитонова) Раиса Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Капитонова) Раиса Даниловна

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Место рождения

Захаркино, Абдулинский, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукьянов Данил Васильевич

Мать: Устинова Клавдия Леоньевна

Захаркино, Абдулинский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитонова Татьяна

Отец ребёнка: Капитонов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитонова Елена

Отец ребёнка: Капитонов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капитонов Генадий

Отец ребёнка: Капитонов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитонова Зоя

Отец ребёнка: Капитонов Сергей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капитонов Сергей Андреевич

Смерть
Неизвестно
т. Рая Захаркино... Рая - апа трагически погибла. На току, вкл. погрузчик, а он не был заземлен...дело было после дождя. Остались детки- Зоя, Таня, Гена и Лена.
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