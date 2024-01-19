Лукьянова (Капитонова) Раиса Даниловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитонова Татьяна
Отец ребёнка: Капитонов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитонова Елена
Отец ребёнка: Капитонов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капитонов Генадий
Отец ребёнка: Капитонов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капитонова Зоя
Отец ребёнка: Капитонов Сергей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
т. Рая Захаркино... Рая - апа трагически погибла. На току, вкл. погрузчик, а он не был заземлен...дело было после дождя. Остались детки- Зоя, Таня, Гена и Лена.