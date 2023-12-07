Пахомова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Лукерья Семеновна

Отец ребёнка: Пахомов Семен Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Варвара Семеновна

Отец ребёнка: Пахомов Семен Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Катерина Семеновна

Отец ребёнка: Пахомов Семен Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Пахомов Семен Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Семен Семенович

Отец ребёнка: Пахомов Семен Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пахомов Яков Семенович

Отец ребёнка: Пахомов Семен Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахомова Устинья

Отец ребёнка: Пахомов Семен Трофимович

Смерть
Неизвестно
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