Пахомова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Лукерья Семеновна
Отец ребёнка: Пахомов Семен Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Варвара Семеновна
Отец ребёнка: Пахомов Семен Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Катерина Семеновна
Отец ребёнка: Пахомов Семен Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Степанида Семеновна
Отец ребёнка: Пахомов Семен Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пахомов Семен Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пахомов Семен Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахомова Устинья
Отец ребёнка: Пахомов Семен Трофимович
Смерть
Неизвестно