Логунов Григорий Панкротович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логунов Григорий Панкротович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Логунов Панкратий Макарович

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
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