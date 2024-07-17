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Варвара Михайлова

Место рождения

Поланур, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Около 1830 г.р.

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

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ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Михаил Фокин

Мать: Устинья Григорьева

Поланур, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
08.01.1875

Муж: Фёдор Захаров

Жениху - 17,7 лет Невесте - 19 лет
Рождение ребёнка
01.05.1890

Дочь: Соловьёва Мавра Фёдоровна

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

Яшметово, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1895

Сын: Никита Феодоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

Смерть
Неизвестно

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