Варвара Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Михаил Фокин
Мать: Устинья Григорьева
Бракосочетание
08.01.1875
Муж: Фёдор Захаров
Жениху - 17,7 лет Невесте - 19 лет
Рождение ребёнка
01.05.1890
Дочь: Соловьёва Мавра Фёдоровна
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
Яшметово, Яранский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1895
Сын: Никита Феодоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
Смерть
Неизвестно