Плесовских Константин Харитонович
Место рожденияд. Красноярка Усть-Ишимской волости
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плесовских Харитон
Мать: не указана
д. Красноярка Усть-Ишимской волости
Рождение ребёнка
16.05.1876
Сын: Плесовских Федор Константинович
Мать ребёнка: Плесовских Мария Григорьевна
д. Красноярка Усть-Ишимской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно