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Плесовских Константин Харитонович

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Место рождения

д. Красноярка Усть-Ишимской волости

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плесовских Харитон

Мать: не указана

д. Красноярка Усть-Ишимской волости
Рождение ребёнка
16.05.1876

Сын: Плесовских Федор Константинович

Мать ребёнка: Плесовских Мария Григорьевна

д. Красноярка Усть-Ишимской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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