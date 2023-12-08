Овечкина (Иванова) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкина (Иванова) Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1910 г.р.
Около 1914 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Бутова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Овечкин Иван

Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: Аксинья Ивановна

Отец ребёнка: Овечкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овечкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Овечкин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овечкин Иван

Смерть
Неизвестно
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