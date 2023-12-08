Овечкина (Иванова) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Бутова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Овечкин Иван
Овечкино, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: Аксинья Ивановна
Отец ребёнка: Овечкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овечкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Овечкин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овечкин Иван
Смерть
Неизвестно