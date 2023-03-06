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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1961

Дочь: Горбунова Татьяна

Мать ребёнка: Верещагина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петерс Екатерина

Мать ребёнка: Верещагина Анна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Верещагина Анна Тимофеевна

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