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Бабин Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1964

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1964

Отец: Бабин Петр Иванович

Мать: Бабина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1985

Дочь: Перевалова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Бабина Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
13.11.1986

Дочь: Салмашева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Бабина Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Людмила Ивановна

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