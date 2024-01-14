Бабин Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1964
Отец: Бабин Петр Иванович
Мать: Бабина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1985
Дочь: Перевалова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Бабина Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
13.11.1986
Дочь: Салмашева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Бабина Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Людмила Ивановна