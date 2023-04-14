Скицко Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скицко Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1915

Дата смерти

09.01.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скицко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скицко Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скицко Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скицко Ольга Ивановна

Смерть
09.01.1989
Малиновка, Чернівецька область
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