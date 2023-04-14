Скицко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1915
Дата смерти09.01.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1975
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скицко Ольга Ивановна
Смерть
09.01.1989
Малиновка, Чернівецька область