Солохина Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.
Отец ребёнка: Солохин Аввакум Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.
Дочь: Косарева Марьяна Аввакумова
Отец ребёнка: Солохин Аввакум Григорьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.
Дочь: Чухнакова Анисия Аввакумова
Отец ребёнка: Солохин Аввакум Григорьев
Рождение ребёнка
30.12.1894 ст.
Дочь: Домника Аввакумова
Отец ребёнка: Солохин Аввакум Григорьев
Рождение ребёнка
29.05.1899 ст.
Отец ребёнка: Солохин Аввакум Григорьев
Рождение ребёнка
24.02.1902 ст.
Сын: Солохин Алексей Аввакумов
Отец ребёнка: Солохин Аввакум Григорьев
Рождение ребёнка
23.07.1904 ст.
Дочь: Анна Аввакумова
Отец ребёнка: Солохин Аввакум Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно