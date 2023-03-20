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Солохина Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1884 ст.

Сын: Солохин Андрей Аввакумов

Отец ребёнка: Солохин Аввакум Григорьев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1890 ст.

Дочь: Косарева Марьяна Аввакумова

Отец ребёнка: Солохин Аввакум Григорьев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.

Дочь: Чухнакова Анисия Аввакумова

Отец ребёнка: Солохин Аввакум Григорьев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.12.1894 ст.

Дочь: Домника Аввакумова

Отец ребёнка: Солохин Аввакум Григорьев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.05.1899 ст.

Сын: Солохин Иоанн Аввакумов

Отец ребёнка: Солохин Аввакум Григорьев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.02.1902 ст.

Сын: Солохин Алексей Аввакумов

Отец ребёнка: Солохин Аввакум Григорьев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.07.1904 ст.

Дочь: Анна Аввакумова

Отец ребёнка: Солохин Аввакум Григорьев

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солохин Аввакум Григорьев

Место жительства
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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