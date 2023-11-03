Шишкин Патракий Миронов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Шишкин Мирон Алексеев
Мать: Шишкина Наталья Филипова
Бракосочетание
03.02.1770
Жена: Шишкина Марфа Афанасьева
Барневка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Меланья Патракиева
Мать ребёнка: Шишкина Марфа Афанасьева
Смерть
Неизвестно