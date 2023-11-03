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Шишкин Патракий Миронов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Шишкин Мирон Алексеев

Мать: Шишкина Наталья Филипова

Бракосочетание
03.02.1770

Жена: Шишкина Марфа Афанасьева

Барневка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Меланья Патракиева

Мать ребёнка: Шишкина Марфа Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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