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Румянцев Иоанн Павлович

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Место рождения

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

19.11.1905 ст.

Дата смерти

16.07.1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

До 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1905 ст.

Отец: Румянцев Павел Михайлович

Мать: Румянцева Анна Алексеевна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.35-36 (Рождение №-86м)
Крещение
20.11.1905 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Тихон Михайлович - крестьянский сын из д.Пехарово (дядя) Крёстная мать: Анастасия Павловна - крестьянская девица из д.Пехарово (сестра)
Смерть
16.07.1906 ст.
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 8 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
18.07.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.137-138 (Умершие №-54м)
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