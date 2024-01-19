Румянцев Иоанн Павлович
Место рождения
Дата рождения19.11.1905 ст.
Дата смерти16.07.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1905 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.35-36 (Рождение №-86м)
Крещение
20.11.1905 ст.
Крёстный отец: Тихон Михайлович - крестьянский сын из д.Пехарово (дядя) Крёстная мать: Анастасия Павловна - крестьянская девица из д.Пехарово (сестра)
Смерть
16.07.1906 ст.
Младенец в 8 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
18.07.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.137-138 (Умершие №-54м)