Житков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1880

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Житков Павел

Мать: Житкова ?

Смерть
1880
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