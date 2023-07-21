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Житков Иван
Житков Иван
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1820
Дата смерти
1880
Пол
Мужской
Отец
Житков Павел
1795 г.р.
Мать
Житкова (Житкова) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
МТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Житков Павел
Мать:
Житкова ?
Смерть
1880
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