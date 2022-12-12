Романов Алексей Пафнутьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Алексей Пафнутьевич

Романов Алексей Пафнутьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Романов Пафнутий Тимофеевич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Удельная Енорускина, Аксубаевская волость, Чистопольский уезд
д.Удельное Енорускино, Аксубаевской вол. Чистопольского у. Казанской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close