Шмульян (Nevelshtein) Изабелла Соломоновна
Место рождения
Дата рождения31.12.1891
Дата смерти29.06.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Шмульян Теодор
Отец ребёнка: Шмульян Лейба (Лев)
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
29.08.1914
Отец ребёнка: Шмульян Лейба (Лев)
Рождение ребёнка
25.07.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шмульян Лейба (Лев)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.06.1975
Рига, Rīga