Шмульян (Nevelshtein) Изабелла Соломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмульян (Nevelshtein) Изабелла Соломоновна

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Место рождения

Херсон

Дата рождения

31.12.1891

Дата смерти

29.06.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Шмульян Теодор

Отец ребёнка: Шмульян Лейба (Лев)

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
29.08.1914

Сын: Шмульян Витольд Львович

Отец ребёнка: Шмульян Лейба (Лев)

Рождение ребёнка
25.07.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шмульян Лейба (Лев)

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
29.06.1975
Рига, Rīga
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