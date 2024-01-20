Маер Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маер Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1975

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1975

Отец: Маер Андрей Давыдович

Мать: Маер Корякина Татьяна Павловна

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