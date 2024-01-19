Мелкозеров Иван Дементьевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1907 ст.
Дата смерти24.10.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1907 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1933
Сын: Мелкозеров Виктор Иванович
Мать ребёнка: Мелкозерова Екатерина Фотеевна
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
24.10.1982
Голышманово, Голышмановский, Тюменская область