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Мелкозеров Иван Дементьевич

Место рождения

Мелкозерова, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

07.05.1907 ст.

Дата смерти

24.10.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мелкозерова, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.08.1933

Сын: Мелкозеров Виктор Иванович

Мать ребёнка: Мелкозерова Екатерина Фотеевна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
24.10.1982
Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
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