Жантиев Дзамболат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев Дзамболат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Жантиев Каурбек

Мать: Жантиева Н

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