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Жантиев Дзамболат
Жантиев Дзамболат
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Пол
Мужской
Отец
Жантиев Каурбек
1861 г.р.
Мать
Жантиева Н
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Жантиев Каурбек
Мать:
Жантиева Н
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