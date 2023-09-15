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Straschun Israel Israel/Izrel Lieb

Место рождения

Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis

Дата рождения

1846

Пол

Мужской

Отец

Около 1820 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Straschun Matus

Мать: не указана

Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1871

Сын: Straschun Leizer Matus

Мать ребёнка: Straschun Cherna

Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Gena Gesa

Мать ребёнка: Straschun Cherna

Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Merka

Мать ребёнка: Straschun Cherna

Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Nekhama

Мать ребёнка: Straschun Cherna

Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1888

Сын: Straschun Girsh Yudel

Мать ребёнка: Straschun Cherna

Салакас, Zarasų rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Работа или профессия
Неизвестно
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