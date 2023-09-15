Straschun Israel Israel/Izrel Lieb
Место рождения
Дата рождения1846
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Straschun Matus
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Straschun Cherna
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Gena Gesa
Мать ребёнка: Straschun Cherna
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Merka
Мать ребёнка: Straschun Cherna
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Nekhama
Мать ребёнка: Straschun Cherna
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Straschun Cherna
Работа или профессия
Неизвестно