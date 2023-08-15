Абдуллина Амина Имамутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1951
Рождение ребёнка
18.12.1972
Дочь: Абдуллина Гулия Марсельевна
Отец ребёнка: Абдуллин Марсель Хусаинович
Тлянче-Тамак, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1976
Сын: Абдуллин Ильшат Марсельевич
Отец ребёнка: Абдуллин Марсель Хусаинович
Бракосочетание
Неизвестно