Абдуллина Амина Имамутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбдуллина Амина Имамутдиновна

Абдуллина Амина Имамутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1951

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1951

Отец: Фаразутдинов Имамутдин Фаразутдинович

Мать: Шафигуллина Хуршида Шафигулловна

Рождение ребёнка
18.12.1972

Дочь: Абдуллина Гулия Марсельевна

Отец ребёнка: Абдуллин Марсель Хусаинович

Тлянче-Тамак, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1976

Сын: Абдуллин Ильшат Марсельевич

Отец ребёнка: Абдуллин Марсель Хусаинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдуллин Марсель Хусаинович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close