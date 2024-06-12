Кулешова (Римская) Александра Азаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.?
Отец: Римский Азар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Кулешов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулешов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Кулешов Михаил Павлович
Ермоловичи, Белыничский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1961
Отец ребёнка: Кулешов Михаил Павлович
Смерть
Неизвестно