Кулешова (Римская) Александра Азаровна 19.08.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулешова (Римская) Александра Азаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.?

Отец: Римский Азар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Кулешов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулешов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Кулешов Михаил Павлович

Ермоловичи, Белыничский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
26.10.1961

Сын: Кулешов Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Кулешов Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно

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