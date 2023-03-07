Семко Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Семка Тимофей Герасимович
Мать: Семко Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.11.1929
Сын: Семко Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Семко Анастасия Никитична
Бракосочетание
1929
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Семко Анастасия Никитична
Рождение ребёнка
01.04.1937
Мать ребёнка: Семко Анастасия Никитична
Островянская, Орловский, Ростовская
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Семко Анастасия Никитична
Смерть
1987