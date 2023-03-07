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Семко Николай Тимофеевич

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Место рождения

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Семка Тимофей Герасимович

Мать: Семко Вера Фёдоровна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
29.11.1929

Сын: Семко Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Семко Анастасия Никитична

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
1929

Жена: Семко Анастасия Никитична

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Семко Иван Николаевич

Мать ребёнка: Семко Анастасия Никитична

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.04.1937

Сын: Семко Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Семко Анастасия Никитична

Островянская, Орловский, Ростовская
Рождение ребёнка
1951

Сын: Семко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Семко Анастасия Никитична

Смерть
1987
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