Шалаева Параскева Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалаева Параскева Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1885

Дочь: Шалаева Марья Васильевна

Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович

Рождение ребёнка
01.04.1888

Дочь: Шалаева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович

Рождение ребёнка
01.04.1888

Сын: Шалаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович

Рождение ребёнка
21.01.1890

Дочь: Шалаева Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович

Рождение ребёнка
12.03.1892

Сын: Шалаев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович

Рождение ребёнка
14.04.1893

Дочь: Шалаева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович

Рождение ребёнка
18.03.1898

Сын: Шалаев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович

Рождение ребёнка
26.06.1900

Дочь: Шалаева Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович

Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.07.1903

Дочь: Шалаева Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шалаева Александра Хрисанфовна

Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович

Смерть
Неизвестно
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