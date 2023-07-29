Шалаева Параскева Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1885
Дочь: Шалаева Марья Васильевна
Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович
Рождение ребёнка
01.04.1888
Дочь: Шалаева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович
Рождение ребёнка
01.04.1888
Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович
Рождение ребёнка
21.01.1890
Дочь: Шалаева Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович
Рождение ребёнка
12.03.1892
Сын: Шалаев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович
Рождение ребёнка
14.04.1893
Дочь: Шалаева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович
Рождение ребёнка
18.03.1898
Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович
Рождение ребёнка
26.06.1900
Дочь: Шалаева Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович
Фоминское, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.07.1903
Дочь: Шалаева Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шалаева Александра Хрисанфовна
Отец ребёнка: Шалаев Василий Хрисанфович
Смерть
Неизвестно