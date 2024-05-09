Татьяна Фотлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти18.11.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Аносов Яков Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1882
Отец ребёнка: Аносов Яков Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1885
Отец ребёнка: Аносов Яков Иванович
Рождение ребёнка
27.05.1888
Сын: Аносов Георгий(Егор) Яковлев
Отец ребёнка: Аносов Яков Иванович
Кореево, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Смерть
18.11.1900