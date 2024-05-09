Татьяна Фотлева 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Фотлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

18.11.1900

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Аносов Михаил Яковлев

Отец ребёнка: Аносов Яков Иванович

Рождение ребёнка
26.02.1882

Сын: Аносов Прокопий Яковлев

Отец ребёнка: Аносов Яков Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1885

Сын: Аносов Афанасий Яковлев

Отец ребёнка: Аносов Яков Иванович

Рождение ребёнка
27.05.1888

Сын: Аносов Георгий(Егор) Яковлев

Отец ребёнка: Аносов Яков Иванович

Кореево, Знаменский муниципальный район, Орловская область
Смерть
18.11.1900

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