Ломов Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1848