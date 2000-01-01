Ломов Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломов Василий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1848
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