Сатубалдиева Руфина Тауфиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатубалдиева Руфина Тауфиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.05.83

Дочь: Хасанова Залина Буранбаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение
03.05.1960

Отец: Урумбаев Таупек Калимгалиевич

Мать: Урумбаева Зарифа Габдуловна

Рождение ребёнка
28.11.1985

Дочь: Сатубалдиева Светлана Буранбаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.12.1996

Сын: Сатубалдиев Абай Буранбаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатубалдиев Буранбай Халидуллаевич

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