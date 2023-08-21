Сатубалдиева Руфина Тауфиковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.05.83
Дочь: Хасанова Залина Буранбаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение
03.05.1960
Рождение ребёнка
28.11.1985
Дочь: Сатубалдиева Светлана Буранбаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.12.1996
Сын: Сатубалдиев Абай Буранбаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно