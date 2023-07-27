Татьяна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Агриппина Платонова
Отец ребёнка: Платон Васильев
Рождение ребёнка
1845
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Платон Васильев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Платон Васильев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марья Платонова
Отец ребёнка: Платон Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Платон Васильев
Смерть
Неизвестно