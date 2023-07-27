Татьяна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

1843 г.р.
Скрыто настройками приватности
1847 г.р.
1849 г.р.

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Агриппина Платонова

Отец ребёнка: Платон Васильев

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Платон Васильев

Рождение ребёнка
1847

Сын: Вашунин Михаил Платонов

Отец ребёнка: Платон Васильев

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марья Платонова

Отец ребёнка: Платон Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платон Васильев

Смерть
Неизвестно
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