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Труфанова Варвара Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1883

Дата смерти

23.07.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1902

Сын: Труфанов Павел Гаврилович

Отец ребёнка: Труфанов Гавриил 1-й

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.12.1908

Дочь: Ромаданова Екатерина Гавриловна

Отец ребёнка: Труфанов Гавриил 1-й

Рождение ребёнка
1913

Сын: Труфанов Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Труфанов Гавриил 1-й

Рождение ребёнка
22.02.1924

Дочь: Труфанов ?

Отец ребёнка: Труфанов Гавриил 1-й

Рождение ребёнка
07.01.1929

Сын: Труфанов ?

Отец ребёнка: Труфанов Гавриил 1-й

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Труфанов Тихон Гаврилович

Отец ребёнка: Труфанов Гавриил 1-й

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Труфанова Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Труфанов Гавриил 1-й

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Труфанов Гавриил 1-й

Смерть
23.07.1985
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