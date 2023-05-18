Труфанова Варвара Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1883
Дата смерти23.07.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1902
Сын: Труфанов Павел Гаврилович
Отец ребёнка: Труфанов Гавриил 1-й
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.12.1908
Дочь: Ромаданова Екатерина Гавриловна
Отец ребёнка: Труфанов Гавриил 1-й
Рождение ребёнка
1913
Сын: Труфанов Федор Гаврилович
Отец ребёнка: Труфанов Гавриил 1-й
Рождение ребёнка
22.02.1924
Дочь: Труфанов ?
Отец ребёнка: Труфанов Гавриил 1-й
Рождение ребёнка
07.01.1929
Сын: Труфанов ?
Отец ребёнка: Труфанов Гавриил 1-й
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Труфанов Тихон Гаврилович
Отец ребёнка: Труфанов Гавриил 1-й
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Труфанова Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Труфанов Гавриил 1-й
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Труфанов Гавриил 1-й
Смерть
23.07.1985