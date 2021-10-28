Хаустова (Плотникова) Майя Илларионовна
Место рождения
Дата рождения16.08.1938
Дата смерти28.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1938
Рождение ребёнка
03.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хаустов Владимир Максимович
Рождение ребёнка
12.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хаустов Владимир Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рабочая ВгТЗ
Захоронение (военное)
Неизвестно
Смерть
28.10.2021