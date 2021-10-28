Хаустова (Плотникова) Майя Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаустова (Плотникова) Майя Илларионовна

Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

16.08.1938

Дата смерти

28.10.2021

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1938

Отец: Плотников Илларион Максимович

Мать: Ягнова Анна Николаевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаустов Владимир Максимович

Рождение ребёнка
12.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хаустов Владимир Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаустов Владимир Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
рабочая ВгТЗ
Захоронение (военное)
Неизвестно
Смерть
28.10.2021
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