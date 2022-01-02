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Митраков Александр Константинович

Место рождения

Митракова, Чердынский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

28.07.1946

Дата смерти

02.01.2022

Пол

Мужской

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1946

Отец: Митраков Константин Филиппович

Мать: Митракова Павла Григорьевна

Митракова, Чердынский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
21.01.1971

Жена: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1975

Дочь: Лопатина Лариса Александровна

Мать ребёнка: Митракова Александра Николаевна

Красновишерск, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Смерть
02.01.2022
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