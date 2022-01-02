Митраков Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения28.07.1946
Дата смерти02.01.2022
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1946
Бракосочетание
21.01.1971
Жена: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1975
Дочь: Лопатина Лариса Александровна
Мать ребёнка: Митракова Александра Николаевна
Красновишерск, Красновишерский муниципальный район, Пермский край
Смерть
02.01.2022