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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумило Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Шумило Гаврила Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумило Василий
Отец ребёнка: Шумило Гаврила Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шумило Владимир
Отец ребёнка: Шумило Гаврила Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумило Гаврила Ильич