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Рюмин Михайла Иванович

Место рождения

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Рюмин Иван Михеевич

Мать: Рюмина Прасковья Егоровна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Рюмина Прасковья Антоновна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Рюмина Прасковья Антоновна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1777

Сын: Рюмин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Рюмина Прасковья Антоновна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1780

Сын: Рюмин Леонтий Михайлович

Мать ребёнка: Рюмина Прасковья Антоновна

Слободка, Черемисская волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюмина Прасковья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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