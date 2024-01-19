Рюмин Михайла Иванович
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Рюмин Иван Михеевич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Рюмина Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Рюмина Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Рюмин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Рюмина Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Рюмина Прасковья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно