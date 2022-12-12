Ахун Садри Салахович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахун Садри Салахович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

16.03.1903

Дата смерти

21.06.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1904 по 1919
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1927 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931 по 1951
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1951 по 1990
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.06.1990
Москва, город федерального значения Москва
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