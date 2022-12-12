Ахун Садри Салахович
Место рождения
Дата рождения16.03.1903
Дата смерти21.06.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904 по 1919
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1927 по 1931
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931 по 1951
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1951 по 1990
Смерть
21.06.1990