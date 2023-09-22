Половов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловов Максим

Половов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Половов Афанасий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Половов Епифан Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1854

Дочь: Жиберина Ирина Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1859

Дочь: Половова Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Мухрановский форпост, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close