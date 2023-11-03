Ротов Афанасий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Ротов Григорий Савинов
Мать: Ротова Матрона Тимофеева
Бракосочетание
04.07.1799
Жена: Ротова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Ротов Петр Афанасьев
Мать ребёнка: Ротова Ирина Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ротова Ирина Васильева
Смерть
Неизвестно