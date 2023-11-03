Ротов Афанасий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротов Афанасий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Ротов Григорий Савинов

Мать: Ротова Матрона Тимофеева

Бракосочетание
04.07.1799

Жена: Ротова Ирина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Ротов Петр Афанасьев

Мать ребёнка: Ротова Ирина Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ротов Алексей Афанасьев

Мать ребёнка: Ротова Ирина Васильева

Смерть
Неизвестно
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