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Бережной Василий Кириллович
Бережной Василий Кириллович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
2006
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Бережная (Компаниец) Фекла Андреевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать:
Бережная Фекла Андреевна
Смерть
2006
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