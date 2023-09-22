Шмидт (Gold) Анна
Место рожденияUniküla
Дата рождения25.05.1835
Дата смертиОколо 1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1835
Отец: Kolt Mihkel
Мать: Gold Mai
Uniküla
Рождение ребёнка
20.09.1857
Сын: Шмидт Ян
Отец ребёнка: Шмидт (митт) Юри
Рождение ребёнка
27.03.1859
Дочь: Schmidt Мари
Отец ребёнка: Шмидт (митт) Юри
Haaslava, Tartu County Estonia
Рождение ребёнка
14.05.1861
Сын: Шмидт Юган
Отец ребёнка: Шмидт (митт) Юри
Haaslava, Tartu County Estonia
Рождение ребёнка
21.11.1864
Дочь: Pint Minna
Отец ребёнка: Шмидт (митт) Юри
Рождение ребёнка
Между 1866 и 1873
Сын: Шмидт Август Юрьевич
Отец ребёнка: Шмидт (митт) Юри
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: Петерсон Анна
Отец ребёнка: Шмидт (митт) Юри
Koshki, Russian Federation
Смерть
Около 1880
Samara Oblast Russia
Похороны
Неизвестно
Koshki, Russian Federation