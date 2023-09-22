Шмидт (Gold) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмидт (Gold) Анна

Место рождения

Uniküla

Дата рождения

25.05.1835

Дата смерти

Около 1880

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1835

Отец: Kolt Mihkel

Мать: Gold Mai

Uniküla
Рождение ребёнка
20.09.1857

Сын: Шмидт Ян

Отец ребёнка: Шмидт (митт) Юри

Рождение ребёнка
27.03.1859

Дочь: Schmidt Мари

Отец ребёнка: Шмидт (митт) Юри

Haaslava, Tartu County Estonia
Рождение ребёнка
14.05.1861

Сын: Шмидт Юган

Отец ребёнка: Шмидт (митт) Юри

Haaslava, Tartu County Estonia
Рождение ребёнка
21.11.1864

Дочь: Pint Minna

Отец ребёнка: Шмидт (митт) Юри

Рождение ребёнка
Между 1866 и 1873

Сын: Шмидт Август Юрьевич

Отец ребёнка: Шмидт (митт) Юри

Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Петерсон Анна

Отец ребёнка: Шмидт (митт) Юри

Koshki, Russian Federation
Смерть
Около 1880
Samara Oblast Russia
Похороны
Неизвестно
Koshki, Russian Federation
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