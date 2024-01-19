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Параскева Павлова

Место рождения

Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

08.12.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1869 ст.

Отец: Павел Герасимов

Мать: Агафья Ермолаева

Никоново, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Крещение
10.12.1869 ст.
Пельно-Покров, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Восприемники: Алексей Стефанов-крестьянин д. Никоново Ирина Герасимова -крестьянская девица д. Никоново (возможно тетя)
Смерть
Неизвестно
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