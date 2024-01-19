Параскева Павлова
Место рождения
Дата рождения08.12.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1869 ст.
Отец: Павел Герасимов
Мать: Агафья Ермолаева
Крещение
10.12.1869 ст.
Пельно-Покров, Покровская волость, Юрьевецкий уезд
Восприемники: Алексей Стефанов-крестьянин д. Никоново Ирина Герасимова -крестьянская девица д. Никоново (возможно тетя)
Смерть
Неизвестно