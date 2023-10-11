Даровских Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1959
Отец: не указан
Мать: Даровских Мария
Рождение ребёнка
06.05.1984
Дочь: Даровских Алевтина Игоревна
Мать ребёнка: Даровских Мельникова Елена Леонидовна
Рождение ребёнка
12.09.1985
Дочь: Даровских Татьяна Игоревна
Мать ребёнка: Даровских Мельникова Елена Леонидовна