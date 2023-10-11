Даровских Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даровских Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1959

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1959

Отец: не указан

Мать: Даровских Мария

Рождение ребёнка
06.05.1984

Дочь: Даровских Алевтина Игоревна

Мать ребёнка: Даровских Мельникова Елена Леонидовна

Рождение ребёнка
12.09.1985

Дочь: Даровских Татьяна Игоревна

Мать ребёнка: Даровских Мельникова Елена Леонидовна

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