Ишмухаметова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Ишмухаметов Абдрашит
Отец ребёнка: Ишмухаметов Хайрутдин
д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Ишмухаметов Хайрутдин
д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ишмухаметов Абдул
Отец ребёнка: Ишмухаметов Хайрутдин
д.Зяк-Ишметово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно