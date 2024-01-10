Ишмухаметова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Ишмухаметов Абдрашит

Отец ребёнка: Ишмухаметов Хайрутдин

д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
1877

Сын: Ишмухаметов Абдулкадыр

Отец ребёнка: Ишмухаметов Хайрутдин

д.Зяк-Ишметово
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ишмухаметов Абдул

Отец ребёнка: Ишмухаметов Хайрутдин

д.Зяк-Ишметово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ишмухаметов Хайрутдин

Смерть
Неизвестно
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