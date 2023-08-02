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Тхостов Агубекир
Тхостов Агубекир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1865
Пол
Мужской
Отец
Тхостов Тотраз
1820 г.р.
Мать
Тхостова (Есенова) Дзан
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец:
Тхостов Тотраз
Мать:
Тхостова Дзан
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